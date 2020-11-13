وفد روسي موسع يزور أنقرة الجمعة لبحث اتفاق "قره باغ"

يزور وفد روسي موسع العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، للتباحث بشأن الخطوات التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول بأن الوفد الروسي المنتظر وصوله الجمعة، يضم 20 شخصا.

ومن المقرر أن يزور الوفد مقر وزارة الخارجية التركية أولا، فيما يجري لاحقا مباحثات فنية في مقر وزارة الدفاع.

والخميس، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن وفدا روسيا كبيرا سيزور أنقرة الجمعة، لبحث المسائل الفنية والتفاصيل التكتيكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف بأن الاتفاق يقضي بتسليم الأراضي الأذربيجانية والأجزاء غير المحررة من إقليم قره باغ للجيش الأذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من مدينة كلبجرة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن مدينتي آغدام وكازاق حتى 20 الشهر نفسه، ولاتشين في الأول من الشهر القادم.

وأوضح أيضا أنه سيتم فتح طريق بين أذربيجان وإقليم نخجوان ذاتي الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت، وسيتم ضمان عودة المهجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.