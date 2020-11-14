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الأمن التركي يوقف "أمير الرقة" في تنظيم داعش الإرهابي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 14.11.2020 16:36
آخر تحديث في 14.11.2020 16:46
الأمن التركي يوقف أمير الرقة في تنظيم داعش الإرهابي

أوقفت السلطات التركية في ولاية قيصري (وسط)، 4 أعضاء بتنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية السورية، بينهم من يُعرف بـ"أمير الرقة".

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الدرك أوقفت السوريين الأربعة، أمس الجمعة، حيث أظهرت التحقيقات أن 2 منهم شغلا "مناصب عليا" في صفوف التنظيم.

وأضاف أن المدعو "هـ. إ" شغل منصب ما يُدعى "أمير التنظيم في الرقة"، بين عامي 2014 و2018.

أما "ي. ش" فتبين أنه كان مسؤولا عن تنفيذ أحكام الإعدام في التنظيم.

فيما تبين أن المشتبهين الآخرين هما "م. ه"، و"م. إ"، ولا تزال الإجراءات القانونية متواصلة في قيادة الدرك بحق الـ4.

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