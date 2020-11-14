الشرطة التركية تعتقل 19 عنصرًا من "داعش" بإسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية 19 أجنبيًا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر السبت، بمدينة إسطنبول.

وأفادت مصادر محلية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عملية لإلقاء القبض على أجانب دخلوا تركيا بطرق غير قانونية بعد مكوثهم لفترة في العراق وسوريا يحاربون بصفوف التنظيم الإرهابي.

ولفتت المصادر إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في 9 مناطق بإسطنبول.

وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 19 أجنبيًا من عناصر التنظيم، فضلا عن وثائق تنظيمه، ومواد رقمية.