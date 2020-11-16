اعتصام أمهات ديار بكر يدخل يومه الـ441

تواصل أمهات اعتصامهن أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" بولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا، للمطالبة باستعادة أبنائهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، حيث يتهمن الحزب بالضلوع في تجنيدهم بصفوف المنظمة.

والاثنين، دخل اعتصام أمهات ديار بكر يومه الـ 441، حيث يعتصمن منذ 3 سبتمبر/أيلول 2019، ويحملن "الشعوب الديمقراطي" مسؤولية اختطاف أبنائهن واقتيادهم إلى معاقل المنظمة في الجبال.

وفي حديث صحفي، قالت غولبهار تكر إحدى الأمهات المعتصمات ويحملن صور أبنائهن، إنها مصممة على مواصلة الاعتصام أمام مبنى حزب "الشعوب الديمقراطي"، من أجل استعادة ابنها محمد أمين.

وأوضحت أن ابنها المذكور اختُطف قبل 6 سنوات واقتُيد إلى صفوف "بي كا كا".

ونددت بتجنيد "بي كا كا" الأطفال في صفوفها، مبينة أن المنظمة الإرهابية تجنّد الأطفال رغم صغر سنّهم.

ودعت الأم المعتصمة، ابنها المختطف إلى الهروب من صفوف "بي كا كا" والاستسلام للسلطات التركية.

بدوره، قال الأب جليل بغداش، إنه يواصل الاعتصام منذ 18 شهراً، من أجل استرداد ابنه يوسف الذي اختُطف حين كان عمره 17 عاماً.

وشدد على أن الأطفال والشباب المختطفين من قبل "بي كا كا"، كان ينبغي لهم أن يكونوا الآن على مقاعد الدراسة.

وتوجّه بنداء إلى ابنه المختطف، داعياً إياه للاستسلام إلى السلطات التركية.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

وحظي الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.