تركيا.. 3316 إصابة بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز 356 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 356 ألفا و375، إثر تسجيل 2712 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة التركية، تسجيل 3316 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 417 ألفا و594.

كما سجلت تركيا 94 وفاة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و601.

وتعليقا على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر إن الالتزام بالتدابير والتحرك معا يعدان أقوى سلاح في مكافحة كورونا.

وأضاف أن مسؤولية الالتزام بالتدابير تقع على عاتق الجميع.