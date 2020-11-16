وزير الصناعة التركي: نهدف لتحقيق الريادة في المجالات التقنية

أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن بلاده تستهدف الريادة في المجالات التقنية مثل التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية والجيل الجديد من المفاعلات النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن وزارته ستعلن قريبا عن استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر على وشك الانتهاء.

وأضاف ورانك أن الطلب الاستثماري في القطاع الحقيقي زاد بنسبة 21 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى منح 8 آلاف و396 وثيقة تحفيزية خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي أتاح الإمكانية لاستثمارات بقيمة 159 مليار ليرة تركية (20.7 مليار دولار).

ولفت أنه في إطار برنامج "الباحثين الرائدين الدوليين" التابع لمؤسسة لأبحاث العلمية والتكنولوجية، سيتم إطلاق دعوة جديدة في العام 2021، لأكثر من 100 من كبار الباحثين الدوليين إلى تركيا.

وذكر الوزير أنه سيتم في عام 2021، إطلاق برنامج "المدن المنتجة" في المدن التركية التي تعد مراكز التصنيع والتصدير.

وأشار إلى مواصلة بناء 3 آلاف و978 منشأة في المناطق الصناعية، على أن تكتمل 16 منطقة صناعية منظمة و5 مشاريع مجمعات صناعية في 2021.

وأكد أن جميع الوزارات المسؤولة عن الاقتصاد تعمل بتنسيق قوي وبروح الفريق الواحد.