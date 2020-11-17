تركيا.. استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية 2020

أعلنت وزارة التربية التركية، الثلاثاء، استمرار التعليم في المدارس عن بُعد حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، "جميع أنشطة التعليم العام والخاص، ستستمر عن بعد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020".

وأوضح البيان أنه "سيتم تقديم معلومات مفصلة حول عملية التعليم عن بعد".

ويأتي ذلك في إطار التدابير التي تتخذها السلطات التركية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من تفشي كورونا.

وشملت التدابير فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا، ومواصلة كافة المنافسات الرياضية دون جماهير.