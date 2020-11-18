أردوغان يدعو المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات بتركيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة لجميع المستثمرين، للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي للحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرض لها".

وأضاف: "علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها".

وشدد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة.

وأردف قائلا: "سنواصل طريقنا وفق مفهوم يركز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي".

وأشار إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار، مشددا على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10 بالمئة.

وتابع: "عبر الإصلاحات التي قمنا بها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

ولفت إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي .

وقال: "سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى".