تدابير جديدة لمواجهة تفشي كورونا في تركيا.. تعرف عليها

أرسلت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعميمًا جديدًا بخصوص سلسلة تدابير متعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي جاءت في ضوء قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

الوزارة التركية أصدرت التعميم الجديد، وأرسلته لكافة الولايات، وأشارت إلى أن ما به من تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثامنة مساء الجمعة المقبل 20 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري .

ووفق التعميم فإن المسنين من عمر 65 عامًا فأكثر، يمكنهم التجول بين الواحدة ظهرًا والعاشرة مساءً، أما من هم أقل من 20 عامًا فسيكون تجولهم بين الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا.

كما أشار التعميم إلى أن مراكز التسوق، ومحلات البقالة، والحلاقة، والتجميل، ستقدم خدماتها بين العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

المطاعم وشركات المأكولات عبر المنصات الإلكترونية، ستقدم خدماتها اعتبارًا من الثامنة مساءًا عبر خدمة التوصيل للمنازل فقط، للعملاء الذين يتواصلون معها عبر الهاتف أو الإنترنت.

وحتى صدور قرار جديد، سيتم تقييد حظر تجول جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، من الثامنة مساءً حتى العاشرة صباحا، على أن يعفى من ذلك العاملون بسلاسل الإنتاج والتصنيع والتوريد.

كما سيعفى من تلك القيود، الموظفون في المسابقات الرياضية التي ستلعب بدون جمهور، وموظفو النقل العام الذين يعملون بين المدن، على أن يقدموا الوثائق اللازمة.

وخلال الفترات التي يتم فيها تطبيق حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع، سيكون من الضروري ألا يسافر المواطنون داخل المدينة أو بين المدن بمركباتهم الخاصة، وذلك بخلاف حالات استثنائية .

تبقى أماكن تناول الطعام والشراب مثل المطاعم والمقاهي مفتوحة بين الساعة العاشرة صباحًا والثامنة مساءً، على أن تقدم فقط خدمة الوجبات السريعة أو الطلبات الخارجية.

وأشار تعميم الوزارة إلى أن دور السينما ستظل مغلقة حتى 31 ديسمبر/كانون المقبل، أما أنشطة المقاهي، وقاعات الإنترنت وصالات الألعاب الإلكترونية وصالات البلياردو والنوادي، فسيتم إيقافها حتى اتخاذ قرار جديد بشأنها.

جاء ذلك التعميم ترجمة لسلسلة الإجراءات والتدابير الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، التي سبق أن كشف عنها الرئيس التركي في وقت سابق الثلاثاء في خطاب إلى الشعب التركي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه تقرر خلال الاجتماع فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا، من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباح اليوم التالي.

وأضاف أن كافة المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.

وبيّن أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، فيما ستقدم المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية فقط.

وأكد استمرار قرار منع التدخين في الشوارع الرئيسة والساحات العامة، وأن مديريات الصحة العامة في الولايات مخولة بتوسيع نطاقه.

وأفاد أردوغان بأن التعليم في كافة المدارس الحكومية والخاصة سيستمر عن بُعد حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن العالم لم يتمكن حتى الآن من إيجاد حل لمشكلة تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة قرابة مليون و350 ألف شخص حول العالم.

وأردف: "هناك تطورات تبعث الأمل فيما يخص إيجاد لقاح ضد الفيروس، لكن الوباء ما زال يواصل انتشاره بشكل كبير، وارتفاع الوفيات والإصابات دفعت دولا كثيرة لتشديد التدابير الوقائية".

واعتبر أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في بعض المدن التركية وبمقدمتها إسطنبول، يشير إلى وجوب إيلاء مزيد من الحرص للوقاية من الفيروس.

وجدد الرئيس التركي تأكيده ضرورة التزام التدابير الرئيسة المتمثلة بالنظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن تركيا تكافح الفيروس مع الحفاظ على سير الاقتصاد، مشيرا إلى المساعدات الاجتماعية والنقدية التي قدمتها حكومته للمواطنين خلال فترة الوباء.

واستطرد: "نطلب من مواطنينا مزيدا من الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية، وما نسعى إليه هو تخليص بلادنا من هذا الوباء بأقرب وقت ممكن".

وتابع: "عازمون على استغلال الفرص المتاحة أمام تركيا في إطار بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي اكتسب وتيرة متسارعة إثر جائحة كورونا".