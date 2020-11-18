سفير الكويت يثمن استضافة تركيا لملايين اللاجئين السوريين

أعرب السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان الزواوي، عن تقديره لتركيا، لاستضافتها ملايين اللاجئين السوريين.

جاء ذلك في تصريح له، على هامش تواجده في ولاية غازي عنتاب، جنوب تركيا، للقاء عدد من الجمعيات والمنظمات السورية المدعومة من قبل الكويت.

وأكد على دعم بلاده للاجئين السوريين، قائلا: "حقيقة ليس هناك رأي، إنما موقف رسمي معلن من قبل دولة الكويت مناهض للنظام السوري، ومساند لأبناء الشعب".

وأضاف أن الكويت تنظر إلى الأزمة السورية من منظور إنساني، معربا عن أمله في أن ينعم أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته بالسلام والأمن.

كما عبّر عن أمله في إحلال السلام والاستقرار في سوريا مجددا، وعودة اللاجئين إلى بلادهم، ومساهمتهم في إعادة إعمار البلاد، في سبيل الوصول إلى المكانة التي تستحقها سوريا في العالمين العربي والإسلامي.

وأكد على تقديره ومباركته لتركيا لاستقبالها نحو 4.5 ملايين لاجئ سوري بالشكل الأمثل، وإنفاقها أموالا طائلة في هذا الصدد، لفترة زمنية غير محدودة.

وشدد على دعم بلاده لتركيا في موضوع استضافة اللاجئين السوريين.

وأردف أن بلاده قدمت للجمعيات والمنظمات السورية في تركيا، نحو 16 مليون دولار، لدعم اللاجئين السوريين، في العام الأخير.