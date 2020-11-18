68 بالمئة من سيارة TOGG التركية محلي الصنع بحلول 2026

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي على إن المحتوى المحلي للسيارة التركية "TOGG" سيرتفع إلى 68 بالمئة مع حلول عام 2026.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مصطفى ورانك، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح معرض "موصياد إكسبو 2020" التجاري الذي بدأ فعالياته في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بمدينة اسطنبول.

وأوضح ورانك أن السيارة المحلية ستكون في الأسواق أواخر عام 2022، وسيكون محتواها المحلي حينها 51 بالمئة.

وأضاف أن زوار المعرض المحليين والأجانب، سيتمكنون من الاطلاع على السيارة المحلية.

وأشار إلى أن السيارة المحلية ستنافس نظيراتها العالمية، نظرا لاحتوائها على تكنولوجيا عالية.

والشهر الفائت، اختارت مجموعة "TOGG" شركة "فاراسيس" العالمية الرائدة، شريكًا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز الماضي، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعاً يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة، شمال غربي تركيا.