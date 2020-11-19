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شركة الشحن الجوي التركية تشحن لقاحات كورونا حول العالم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.11.2020 12:02
حاويات ذات أنظمة تبريد خاصة لعملية شحن اللقاحات الأناضول حاويات ذات أنظمة تبريد خاصة لعملية شحن اللقاحات (الأناضول)

بدأت شركة الشحن الجوي التركية، "توركيش كارغو"، التابعة للخطوط الجوية التركية، بشحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين، إلى دول عديدة في كافة أرجاء العالم، بفضل امتلاكها أنظمة تبريد متطورة.

وأفاد بيان صادر عن الخطوط التركية، إن توركيش كارغو تقدم خدمات الشحن لـ 127 دولة.

وأضافت أنها بدأت بشحن لقاحات كورونا من الصين إلى البرازيل عبر إسطنبول، في رحلة تستغرق 17 ألف كم، مشيرة أنه تم وضع اللقاحات في 7 حاويات ذات أنظمة تبريد خاصة، خلال عملية الشحن.

وأوضحت أنها أسست ممرا للشحن الدولي لنقل الأدوية بين قرابة 400 وجهة حول العالم، أبرزها مومباي، وبروكسل، وإسطنبول، وسنغافورة، ودبي، وبازل، ولندن، وأمسترادام.

ولفتت أن توركيش كارغو الحائزة على شهادة دولية لنقل الأدوية، قامت في ظل جائحة كورونا، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، بنقل حوالي 40 ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بين دول العالم، محققة نمو بنسبة أكثر من 50 بالمئة.

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