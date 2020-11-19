وزير النقل التركي: سنطلق قمر "توركسات 5A" الصناعي في ديسمبر

أفاد وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا ستطلق قمر توركسات 5A الصناعي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقمر 5B في النصف الأول من 2021.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأكد قره اسماعيل أوغلو، أن حجم قطاع الاتصالات في تركيا ارتفع بنسبة 14 بالمئة العام الماضي، مقارنة مع 2018، حيث بلغ نحو 152.7 مليار ليرة (20 مليار دولار).

وأشار إلى أن عدد المشتركين المستفيدين من خدمة 4.5G يتجاوز 75 مليون مشترك، مضيفا أنهم يهدفون إلى تقديم البنية التحتية للنطاق العريض بسرعة لا تقل عن 100 ميغابت/ثانية للسكان في عام 2023.

وأضاف أن أنشطة مجال الاتصالات تطورت من خلال استمرار العمل في الفضاء، مؤكدا أنهم سيطلقون قمر توركسات 5A الصناعي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقمر 5B في النصف الأول من 2021.

ولفت أن القمر الصناعي محلي الصنع للاتصالات "تركسات 6A" سيبدأ في تقديم خدماته في عام 2022.

وذكر أن وزارته قامت بتنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة للغاية في مجال النقل والاتصالات منذ 2003، بقيمة بلغت 910.3 مليار ليرة (119 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات أثرت على إجمالي العمالة بمعدل سنوي متوسط بلغ 703.3 ألف شخص.

وأكد أنه رغم جائحة كورونا فإن عملية نقل البضائع المحلية بالسكك الحديدية استمرت في 2020، فضلا عن زيادة النقل الدولي نتيجة أنشطة "التجارة الخارجية غير التلامسية".

وأوضح أنهم يواصلون استثماراتهم في مجال السكك الحديدية، مشيرا إلى توقعاته بزيادة النقل الدولي بنسبة 116 بالمئة عبر خط باكو-تبليسي-قارص، و63 بالمئة عبر خط إيران، و15 بالمئة عبر الخط الأوروبي.