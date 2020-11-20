أردوغان: سنضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا".

وتابع: "عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا".

وأردف: "سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب".

ومضى قائلا: "مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

وجدد الرئيس أردوغان تأكيده وجهة نظره بأن "الفائدة سبب التضخم".

وأضاف: "تنبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء".

وأكد أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة (الاصلاحات) متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال في هذا السياق:"نحن بوضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء".

وأكد أن الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل.

وأردف: "نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا".