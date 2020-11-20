بعد 27 عاماً من الاحتلال.. الجيش الأذربيجاني يدخل محافظة أغدام محررا

دخل الجيش الأذربيجاني محافظة أغدام التي ظلت تحت الاحتلال الأرميني لـ27 عاماً.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، أن قواته دخلت محافظة أغدام وفقاً للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.

وكان الجيش الأرميني احتل نحو 77 %من أراضي محافظة أغدام عام 1993، وتم تهجير قرابة 200 ألف أذربيجاني من سكان المحافظة.

وخلال فترة الاحتلال الأرميني تحول مركز مدينة أغدام ومعظم القرى التابعة لها إلى خراب بعد أن تم نهبها من قبل المحتلين الأرمن.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والأحد، أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.