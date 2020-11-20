تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا و3019 حالة شفاء

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 367 ألفا و592، إثر تسجيل 3019 حالة شفاء.

جاء ذلك في معطيات وزارة الصحة التركية، حول إحصائيات الفيروس، في آخر 24 ساعة.

وتم تشخيص 5103 إصابة جديدة في تركيا، لتصل حصيلة المصابين إلى 435 ألفا و273.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفا و84، عقب تسجيل 141 حالة وفاة جديدة.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا في تركيا 16 مليونا و937 ألفا و887، إثر إجراء 156 ألفا و642 اختبارا.

وفي معرض تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه: "اضطررنا إلى فرض قيود مجددا لمكافحة الوباء مع تسجيل 5103 إصابة جديدة، واقتراب عدد الحالات الحرجة من 4 آلاف"، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالتدابير.