جي بي مورغان: رئيس البنك المركزي التركي يبدأ مهامه بـحزم

قالت مؤسسة "جي بي مورغان" للخدمات المصرفية والمالية الدولية، إن رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي آغبال، بدأ مهامه بـ"حذر" و"حزم" كبيرين.

جاء ذلك في تقرير للمؤسسة حول رفع المركزي التركي الخميس، سعر الفائدة بمعدل 475 نقطة أساس ليصل مستوى 15%.

ونوهت أن إدارة آغبال أقدمت على التشديد المالي كما هو متوقعا بشكل واضح، وتبسيط السياسة النقدية، في الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية، عقب توليه زمام البنك المركزي.

وأشادت المؤسسة بتوحيد أسعار الفائدة، بما لا يضطر لاعبي السوق إلى مراقبة معدلات فائدة متعددة.

وأشارت إلى أن تعيين أسماء موثوقة في المواقع الحساسة وقرار البنك المركزي الأخير، قلل إلى حد كبير من المخاطر حيال استقرار الأسعار.

ولفتت إلى أن الليرة التركية زادت قيمتها بمعدل 12 % خلال الفترة الأخيرة عقب التعيينات الجديدة في الإدارة الاقتصادية.

وتوقعت المؤسسة العالمية أن يكون سعر الفائدة المتمثل في 15 % بمثابة الذروة في هذه المرحلة، في حال لم تحدث زيادة مفاجئة في التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

ورجحت أن تكون الخطوة المقبلة التوجه تدريجيا نحو مرونة في السياسة النقدية، عبر البدء بتخفيض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس بحلول نيسان/آبريل المقبل.

وسجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة اسطنبول)، ارتفاعا عقب قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15%.

وأعطى قرار المركزي، مؤشرا على تبسيط السياسة النقدية في تركيا.

وتراجع سعر صرف الدولار بشكل حاد من 7.71 إلى 7.51 ليرة تركية، متأثرا بقرار الفائدة.