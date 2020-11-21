تركيا تمدد مهام "أوروتش ريس" للتنقيب شرقي المتوسط

أعلنت تركيا، السبت، تمديد مهام سفينة "أوروتش ريس" للتنقيب في شرق المتوسط، من خلال إصدارها إخطار "نافتكس" جديدا بالمنطقة حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبحسب الإعلان، ستواصل "أوروتش ريس" (Oruç Reis) مهامها في شرق المتوسط، برفقة سفينتي "أتامان"، و"جنكيزخان"، إذ من المخطط أن تنقضي مدة إخطار نافتكس الحالي في 23 نوفمبر.

و"نافتيكس"، اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل عن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارتي الملاحة البحرية الهيدروغرافية، وعلوم المحيطات، تستقبلها السفن عبر أجهزة "نافتيكس".

ويمكن لسفينة "أوروتش ريس" إجراء عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بعمق 8 آلاف متر، وثنائي الأبعاد بعمق 15 ألف متر.

وتحوي السفينة مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، والقياس وأخذ العينات.