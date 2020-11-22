تركيا..139وفاة بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز 374 ألفا

سجلت تركيا، الأحد، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و358 حالة.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة التركية، أن البلاد سجلت 6017 إصابة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 446 ألفا و822.

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 374 ألفا و637 إثر تسجيل 3 آلاف و812 حالة شفاء.

وأجرت تركيا 155 ألفا و516 اختبار للكشف عن كورونا، لترتفع حصيلة الاختبارات إلى 17 مليونا و245 ألف و617.

وفي معرض تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه: "يجب علينا اتباع التدابير والقيود المفروضة بدقة للحصول على النتائج".

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بقواعد نظافة اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.