"أسيلسان" التركية تكشف عن منظومة اتصالات من النطاق العريض

كشفت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، عن منظومة اتصالات من النطاق العريض مصنّعة ومطورة بإمكانات محلية، ومن المقرر أن تدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة التركية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فقد أبرمت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، مؤخراً اتفاقاً مع "أسيلسان" لإنتاج منظومة اتصالات من النطاق العريض.

وفي هذا الإطار، اجتازت المنظومة المذكورة الاختبارات التي تحددها مؤسسة الصناعات الدفاعية، لقبول المنتجات العسكرية قبل إدخالها الخدمة لدى الوحدات العسكرية والأمنية في البلاد.

وبإمكان منظومة الاتصالات هذه تأمين التواصل في آن واحد عبر الأصوات، والمقاطع المصورة والبيانات ذات السرعة الفائقة، مع وجود ميزة التشفير بين الجهات المتراسلة عبرها.

كما تساهم المنظومة في تقليل أجهزة التواصل اللاسلكية المستخدمة في المواقع التكتيكية، وذلك بفضل قدرتها على دمج تحويلات الصوت والبيانات في آن واحد.

ويمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ 150 مستخدما في آن واحد، مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة، مما يعزز من الأمان ضد الهجمات الإلكترونية.

وتقنية النطاق العريض أو الحزمة العريضة في تقنية الاتصالات هي تقنية نقل إشارات مختلفة متعددة التردد، تختلف فيما بينها في التردد، فهي تنتقل كحزمة من الإشارات.

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

وتواصل "أسيلسان" منذ عام 1980 إنتاج وتطوير منظومات التواصل والمراسلة لصالح القوات المسلحة التركية، وتقديم الحلول المناسبة لها في هذا المجال.