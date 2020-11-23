تركيا تسلم الاتحاد الأوروبي مذكرة احتجاج على تفتيش سفينة لها

استدعت الخارجية التركية، سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش عملية "إيريني" الأوروبية سفينة تركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "معاون وزير الخارجية التركي سادات أونال، استدعى سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني إلى مقر الوزارة".

وأضافت أن أونال ندد بحادثة صعود جنود إلى متن سفينة "روزلين أ" التركية التجارية، وقيامهم بعملية تفتيش دون إذن صريح من أنقرة، كما سلّم أونال ممثلي تلك الدول مذكرة تسجل انتهاك الحادثة للقانون الدولي وتحفظ حق تركيا بالتعويضات.

والأحد، أوقفت فرقاطة ألمانية ضمن عملية "إيريني" الأوروبية في شرق المتوسط، سفينة تجارية تركية تحمل مواد غذائية وطلاء إلى ليبيا، وقامت بتفتيشها بشكل ينتهك القانون الدولي.