تركيا.. 44 متطوعاً يتلقون لقاح كورونا المطور محلياً

أعلن رئيس جامعة أرجييس التركية، البروفيسور مصطفى تشاليش، أن عدد المتطوعين لتجربة لقاح "ERUCOV-VAC" المطور محليا لمكافحة فيروس كورونا بلغ 44 شخصا، مؤكدا عدم ظهور آثار جانبية لأي منهم.

وأفاد تشاليش في تصريح، الخميس، أنهم يواصلون العمل بالمرحلة الأولى من تجربة اللقاح المفترض، معربا عن ثقته بأنهم سيتخطونها قريبا.

وأضاف: "منحنا اليوم 44 متطوعا جرعات اللقاح المفترض، ولحسن الحظ لم تظهر على أي منهم أعراض جانبية".

وأوضح أن ما يهم في المرحلة الأولى هو السلامة، مشيرا أن تحققها ينقلهم إلى المرحلة الثانية التي يبدو أنها ستجرى خلال فترة قريبة على حد قوله.