أردوغان يحتفي بـيوم المعلم في تركيا

احتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بمناسبة "يوم المعلم" في تركيا الموافق 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وأعرب أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين الذين يؤدون مهنة التعليم المبجلة بقدر المسؤولية التي تحملها.

وشدد عل أن تأسيس مجتمع قوي والوصول إلى تركيا قوية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر جيل مؤهل وسياسيات تعليمية وطنية.

وأكد أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2002 نفذت العديد من الإصلاحات في مجال التعليم، لافتًا أنها خصصت أكبر حصة من الموازنة العامة الحالية للتعليم على غرار السنوات الـ 18 الأخيرة.

وقال: "نعتبر أن من واجبنا تعزيز الإمكانات المالية والاجتماعية لمعلمينا الذين يشكلون ركائز نظامنا التعليمي، وأن نوفر لهم بيئة عمل مريحة وآمنة".

وأضاف: "كما نواصل التعليم عن طريق الانترنت بسبب انتشار وباء فيروس كورونا الذي أثر سلبًا على بلدنا كما العالم بأسره، وأعتقد أن معلمينا يؤدون وظيفتهم بكل حرص خلال التعليم عن بعد".

وتحتفل تركيا في 24 نوفمبر من كل عام، بـ"يوم المعلم" الذي شهد افتتاح المدارس الوطنية، ومنح لقب كبير المعلمين لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.