القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية تدعو ألمانيا إلى الامتثال للقانونين الدولي والبحري

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.11.2020 21:12
آخر تحديث في 25.11.2020 00:01
وزارة الدفاع التركية تدعو ألمانيا إلى الامتثال للقانونين الدولي والبحري

دعت وزارة الدفاع التركية، ألمانيا وبقية الحلفاء إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري، إثر تعرض سفينة تجارية تحمل العلم التركي لعملية تفتيش غير قانونية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، تعليقا على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي، بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة إن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".

وأضافت: "ننتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة".

كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وزيادة التعاون والتنسيق اللازمين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجلت تركيا، الثلاثاء، 7 آلاف و381 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي...
مختارات