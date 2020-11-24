وزير الداخلية التركي ينتقد العنف الأسري ويعلن عن لوائح جديدة لمنع وقوعه

قال وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الاثنين، إن 234 امرأة قُتِلت بين يناير و20 نوفمبر من هذا العام في حالات عنف منزلي. وانتقد "صويلو" بشدة عقلية الرجال الذين يلجؤون إلى العنف كطريقة لحل المشاكل.

وقال الوزير في مؤتمر للشرطة عقد في أنقرة لمعالجة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة: "أخاطب الرجال وأقول لهم عليكم الانصات لإحساسكم الإنساني. قد تكونوا أقوى من النساء جسدياً، لكن من العار استخدام هذه القوة ضدهن".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي يحاول الرجل إثباته من خلال استخدامه القوة".

ويعتبر العنف المنزلي قضية شائكة بالنسبة للمجتمع التركي حيث تُقتل عشرات النساء كل عام على أيدي أزواجهن أو اقاربهن، إما بسبب قضايا تمس بالشرف أو قضايا تتعلق بالطلاق أو الخيانة أو بسبب أمور منزلية تافهة.

وقال نشطاء في حقوق المرأة إن العقلية الأبوية المشوهة بين الرجال تمثل إحدى أهم العوامل الرئيسية التي تقود إلى القتل والعنف.

وقال الوزير "صويلو" إنهم يواصلون اتخاذ تدابير جديدة لحل هذه المشكلة المتجذرة، منها إجراء تغييرات في اللوائح، وتوسيع نطاق العمل الميداني وزيادة عدد موظفي إنفاذ القانون المحليين المتخصصين في العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وذكر الوزير أنه تم تجنيد 3000 ضابط شرطة من الإناث، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع ضحايا العنف. كما تم تطوير تطبيق جديد يسمى "KADES" وهو اختصار لنظام استغاثة للنساء لطلب المساعدة الطارئة لهن وهو مبرمج باللغة التركية، ويعمل كمسعف لضحايا العنف المنزلي بإرساله تنبيهاً آنياً لموظفي إنفاذ القانون. وقال "صويلو" إن أكثر من 620 ألف شخص حمّلوا التطبيق حتى الآن، وأن الموظفين تلقوا 48.686 مكالمة عبره.

وأضاف الوزير: "لا يستغرق الرد على مكالمات الاستغاثة أكثر من خمس دقائق على أبعد تقدير"

وأشار إلى أن تطبيق "KADES" ساعد الشرطة في التدخل في حوالي 24.000 حالة عنف منزلي ومنع وقوع عدد من "الخسائر المحتملة في الأرواح".