قوجه: جائحة كورونا تدخل موجة ثالثة في عدد من الولايات التركية

قال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان صحفي مساء الأربعاء إن عددا من المدن التركية الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وإزمير، تمر بموجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وقال قوجه أيضًا إن بورصا وإزميت في شمال غرب تركيا تشهدان أيضًا الموجة الثالثة، وحث الوزير الشعب على الالتزام الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.

وذكر الوزير كذلك أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يستمر في الزيادة في كل ولاية تركية تقريبًا.

وقال قوجه في إعلان عن الأرقام اليومية: "من الآن فصاعدًا، سنكشف عن جميع حالات الإصابة بالفيروس بما فيها تلك غير المصحوبة بأعراض في الإحاطة اليومية حيث يصل عدد الاختبارات المجراة إلى 200 ألف اختبار".

وأضاف أن "العدد اليومي للحالات الإيجابية اليوم بلغ 28351 حالة منها 6814 يجري عزلها وتعقبها وعلاجها من قبل المؤسسات الصحية، وبلغ عدد الوفيات 168".

وقال قوجه "عدد الحالات زاد بنسبة 50٪ في 15 مقاطعة الأسبوع الماضي".