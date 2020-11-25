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وزير الدفاع الصربي يبدي رغبة بلاده في توسيع التعاون مع تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 25.11.2020 19:03
آخر تحديث في 25.11.2020 23:32
وزير الدفاع الصربي يبدي رغبة بلاده في توسيع التعاون مع تركيا

أكد وزير الدفاع الصربي نبویشا ستفانوفيتش، رغبة بلاده في توسيع التعاون مع تركيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الصربية، الأربعاء، بعد لقاء ستفانوفيتش السفير التركي في بلغراد، تانجو بيلغيتش.

وأشار ستفانوفيتش، إلى أنهم يرغبون في تطوير التعاون الدفاعي مع تركيا، وخصوصا في مجال المعدات والتحديث.

وأكد البيان أن وزير الدفاع والسفير التركي اتفقا على تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الدفاع في الأيام القادمة.

ولفت البيان إلى أنّ جيشي البلدين انخرطا في مناورات مشتركة، وحققا النجاح في مجال التعليم العسكري المتبادل.

ولفت ستفانوفيتش، إلى أهمية تركيا في تحقيق السلام والرفاهية ليس في منطقة غربي البلقان بل على صعيد عالمي.

وبالمقابل هنأ، السفير التركي ستفانوفيتش بمنصبه الجديد كوزير للدفاع، واكد أنّ الظروف مناسبة للمضي قدما بالعلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدمة.

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