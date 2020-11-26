تركيا.. تسجيل 174 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الخميس، 174 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و14.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب المعطيات، تم رصد 29 ألفا و132 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 474 ألفا و606

كما جرى رصد 3 آلاف و291 حالة شفاء، لتبلغ الحصيلة 388 ألفا و771.

وتم إجراء 168 ألفا و348 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 17 مليونا و901 ألف و868.

وتعليقا على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، إلى ارتفاع عدد المصابين الناشطين.

وأضاف: "امتثالنا للتدابير سيكون حاسما بخصوص القيود إضافة إلى مسار الوباء".

وأكد أنه "إذا امتثلنا للتدابير، فلن يكون ثمة داع لفرض قيود، يمكننا النجاح إن كافحنا معا".