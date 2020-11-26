تركيا تعلن عن تعيين 12 ألف موظف صحي في إطار مكافحة كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء أنها ستعين 12 ألف موظفاً جديداً في الحقل الصحي، كجزء من إجراءات البلاد لوقف انتشار جائحة الفيروس المستجد. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن الوزارة تعتزم توظيف 7.000 ممرضة و1.700 قابلة و2.864 فني صحة، في 14 مجالاً مختلفاً.

ومن المقرر أن تحدد المواعيد بعد تقدم المرشحين عبر الإنترنت باختيار تفضيلاتهم للمجالات التي يرغبون العمل بها، دون إجراء مقابلة. وقال الوزير قوجة: "التعيينات الجديدة ستشد عضدنا في هذه الأيام الصعبة أثناء كفاحنا مع الوباء".

ومن المعروف أن العاملين في مجال الرعاية الصحية هم طليعة الجهات التي تكافح ضد الوباء. فهم يعملون لفترات طويلة ولا يمكنهم في كثير من الأحيان رؤية أسرهم خوفاً من العدوى.

وقد وافقت لجنة الصحة بالبرلمان التركي مؤخراً، على اقتراح تقدمت به نقابات العاملين في مجال الرعاية الصحية، بشأن تصنيف كوفيد-19 مع الأمراض المهنية. وأيّد حزب الحركة القومية هذا الاقتراح وتعهد زعيمه "دولت بهتشلي" يوم الثلاثاء خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، بأنهم سيقدمون دعمهم إذا ما سُنَّ مشروع قانون حول هذه القضية.

ويحق بموجب قانون الأمراض المهنية للأشخاص الذين يعانون منها، الحصول على تعويضاتٍ ومزايا مختلفة، بما في ذلك استحقاقات العجز والمدفوعات المنتظمة لأسر الذين يموتون بسبب هذه الأمراض.