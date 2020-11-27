تركيا.. تسجيل  29 ألف إصابة و177 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الجمعة، 177 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و191.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب المعطيات، تم رصد 29 ألفا و845 إصابة بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المرضى إلى 481 ألفا و198.

وبلغ إجمالي عدد المرضى الناشطين 75 ألفا و391.

كما جرى رصد 3 آلاف و845 حالة شفاء، لتبلغ الحصيلة 393 ألفا و616.

وتم إجراء 171 ألفا و113 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 18 مليونا و72 ألف و981.

وتعليقا على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، إلى اقتراب عدد الحالات الحرجة من 5 آلاف.وأضاف "خسائرنا تزداد، إذا اتبعنا الإجراءات الوقائية بإحكام، يمكننا مكافحة (الفيروس) دون قيود".