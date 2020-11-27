زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ملاطية التركية

وقع زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر ، الجمعة، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع في ولاية ملاطية.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال قضاء "بوتورغة"، وعمقه 6.94 كم تحت سطح الأرض.

وفي سياق متصل، قال محافظ ملاطية آيدن باروش، للأناضول، إن الزلزال شعر به سكان الولاية والمناطق المجاورة.

وأضاف أنهم لم يتلقوا أي بلاغات بوقوع أضرار بشرية أو مادية حتى الساعة 09:20 تغ.

وأردف أن فرق "آفاد" وقوات الدرك تتواصل مع السكان في المنطقة للتحقق من سلامتهم.