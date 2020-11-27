في ظاهرة نادرة.. امرأة تركية برحمين تنجب توأماً

أنجبت امرأة تركية ذات رحم مزدوج، طفلا من كل رحم، في ظاهرة نادرة قلّ ما تحدث.

الأم، جانسو توران، المقيمة في ولاية أيدن غربي تركيا، لديها رحمين اثنين إلا أنها لا تملك إلا كلية واحدة منذ الولادة.

وتنتظر توران بفارغ الصبر احتضان توأميها، اللذين أُدخلا إلى الحاضنة نتيجة ولادتهما المبكرة.

وقالت الأم، في تصريح لمراسل الأناضول، إن طبيبها أخبرها بأن احتمالية إنجاب المرأة ذات الرحم المزدوج ضئيلة جدا، مشيرة إلى أنها وزوجها لم يفقدا الأمل.

وأضافت: "كنا سعداء للغاية عندما علمنا أن لدينا طفلين توأمين في رحمين منفصلين".

بدورها أفادت الطبيبة زينب ياسمين أونار، إحدى أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن من النادر أن تنجب أم شابة طفلين من رحمين منفصلين.

وتابعت: "عادة يتشكل طفل واحد في أحد الرحمين، ولكن هنا ولد طفلان من رحمين منفصلين، مثل هذه الحالات تعتبر نادرة".