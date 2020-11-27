مطار إسطنبول "الأكثر رحلات" في أوروبا

شهد مطار إسطنبول اجراء نحو 500 رحلة وسطية يوميا بين 18-26 نوفمبر الحالي ليكون بذلك الأول على مستوى أوروبا.

وبحسب معطيات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، فإن مطار إسطنبول شهد إجراء نحو 500 رحلة وسطية يوميا، بين 18-26 نوفمبر الحالي.

وتخطى مطار إسطنبول أبرز مطارات أوروبا في عدد الرحلات خلال الفترة المذكورة، مثل مطارات أمستردام، وفرانكفورت وباريس ومدريد.

وبلغ عدد الرحلات في مطار إسطنبول 505 في 25 نوفمبر، و494 رحلة الخميس، فيما من المقرر اجراء 590 رحلة الجمعة.

ومن المنتظر أن يكون عدد الرحلات الجمعة، أعلى رقم مسجل منذ استئنافها في 1 يونيو/ حزيران عقب تعليقها في إطار تدابير مكافحة كورونا.