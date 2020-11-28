تركيا تسجل 182 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، السبت، 182 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و373.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحسب المعطيات، تم رصد 30 ألفا و103 إصابات بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المرضى إلى 487 ألفا و912.

وبلغ إجمالي عدد المرضى النشطين 78 ألفا و312، والحالات الحرجة 4 آلاف و903.

كما جرى رصد 3 آلاف و611 حالة شفاء، لتبلغ الحصيلة 396 ألفا و227.

وتم إجراء 174 ألفا و443 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 18 مليونا و247 ألفا و424.

وتعليقا على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إلى الجيش الصحي التركي "يقع تحت عبء ثقيل".

وأكد أن كل فرد في المجتمع يحتمل مسؤولية الالتزام بالتدابير، مضيفا أن ذلك "ليس خيارا شخصيا وإنما ضرورة اجتماعية".