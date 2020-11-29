متحدث الرئاسة ووزير العدل التركيان يلتقيان القادة الروحيين للأقليات

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير العدل عبد الحميد غل، الأحد، مع القادة الروحيين للأقليات في البلاد.

وجرى الاجتماع في المكتب الرئاسي بقصر "دولمه بهتشه" في إسطنبول بعيدا عن وسائل الإعلام، وضمن تدابير التباعد الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع كل من، بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس، والبطريرك الـ85 للكنيسة الأرمنية في تركيا سحق مشعليان.

كما حضر يوسف شتين مطران الكنيسة السريانية القديمة في أنقرة وإسطنبول، والحاخام الأكبر إسحاق هاليفا، إضافة إلى قادة روحيين آخرين وممثلي مؤسسات وقفية.