أردوغان يعلن حظر تجول جديدا ويكشف عن موعد توزيع لقاح كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزمة تدابير احترازية جديدة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة للشعب، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أردوغان أنه "لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية إلى الحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة".

وأعلن الرئيس أردوغان فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة) يبدأ من الساعة التاسعة مساءً (18:00 ت.غ) حتى الخامسة فجرًا.

كما أعلن فرض حظر تجول في نهاية الأسبوع يبدأ في التاسعة من مساء الجمعة ويمتد إلى الخامسة من صباح الاثنين.

وأوضح الرئيس أردوغان أن المتاجر والبقالة ومحال اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، حيث سيسمح لها بالعمل في ساعات محددة سيتم إعلانها.

ولفت إلى أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا (HES kodu).

وشملت التدابير التي أعلنها الرئيس أردوغان، تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد.

وأفاد أردوغان أنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

وأوضح أن العاملين في مجالات محددة مثل القطاعات الإنتاجية والتوريد والخدمات اللوجستية والصحة والزراعة، لن يشملهم حظر التجول.

ولفت إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن هم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما مع مراعاة الاستثناءات المحددة في التعاميم السابقة.

كما أعلن تعليق عمل منشآت مثل الحمامات والمسابح وصالات التدليك والساونا ومدن الملاهي.

وأفاد أن المطاعم لن تقدم خدمتها باستثناء تلبية الطلبيات الخارجية.

ولفت إلى أنه ستتم مراقبة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصا بشكل صارم.

كما أشار إلى منع عقد التجمعات في المنازل من قبيل الزيارات ومراسم التعازي والاحتفالات، بهدف الحد من تفشي الفيروس.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تطبيق تدابير كورونا الجديدة اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن التفاصيل بخصوص التدابير ستعلن عبر تعميم من وزارة الداخلية.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلوغ عدد الإصابات اليومية بكورونا نحو 30 ألف إصابة يحتم على الجميع التحلي بمزيد من الانتباه والصبر.

وأشار إلى تزايد الأعباء على النظام الصحي لا سيما مع تصاعد الأمراض الموسمية كالإنفلونزا ونزلات البرد.

وشدد على ضرورة تقيد كافة المواطنين بالتدابير من أجل التغلب على الجائحة، قائلا: "يجب على كافة أفراد الشعب التحرك بروح التأهب في الكفاح ضد وباء كورونا".

وتطرق الرئيس أردوغان إلى موضوع لقاح كورونا، وقال إنه سيتم بدء التطعيم باللقاح اعتبارا من الشهر المقبل انطلاقا من العاملين في القطاع الصحي.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تتابع عن كثب جهود تطوير لقاحات كورونا حول العالم.

وأوضح أن الحكومة تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية مباشرة بالنسبة للقاحات التي باتت في طور الاستخدام على البشر.

ولفت إلى إبرام صفقة لاستيراد 50 مليون جرعة في المرحلة الأولى.

وجدد الرئيس التركي تأكيده أن اللقاحات ستتاح للمواطنين بشكل مجاني.

كما أوضح أردوغان أن الحكومة تتابع عن كثب الأنشطة المتعلقة بتطوير اللقاح المحلي الذي بات في مرحلة الاختبار على المتطوعين.