أقار: الأنشطة التركية الروسية في "قره باغ" مستمرة وفق مخططاتنا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الاثنين، إن الأنشطة التركية الروسية تتواصل وفق المخطط له في إقليم "قره باغ" بأذربيجان.

وأشار خلال اجتماع افتراضي مع قيادات بالجيش التركي إلى أن وزارتي الدفاع في تركيا وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".

وأضاف أن "أنشطتنا مع الروس تتواصل بالشكل المخطط له".

وفيما يتعلق بتفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية، قال أقار إن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية بالكامل، وشرعنا في اتخاذ كل ما يجب إزاء ذلك في إطار القانون، وسنتابع ذلك".

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة غربي ليبيا.

ولاحقا، أقر مركز قيادة "إيريني"، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، من غير إذن من أنقرة، دون العثور على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.

وحول التطورات في منطقة شرقي المتوسط، شدد أقار على أن اليونان هي المسؤولة عن التصعيد هناك وليس تركيا.

وأضاف: "نحاول القيام بكل ما في وسعنا لحل مشاكلنا عبر الحوار وعلاقات حسن الجوار، لكن للأسف جيراننا (اليونان) يمتنعون بعناد عن المفاوضات والمحادثات، ويطرقون أبوابا أخرى بحثا عن الحل".

وتابع أنه "رغم ترديدنا لهم بأنهم لن يجدوا حلا وفق هذه الطريقة، إلا أنهم يصرون على أخطائهم".

وأكد أن كيل الاتهام إلى تركيا مثل "تصعيد التوتر" و"التصعيد" و"الاستفزاز" ليس مخرجا للحل، معربا عن أمله في أن يعي الجانب الآخر ذلك.

وشدد على ثبات موقف تركيا القائم على مبدأ حماية حقوقها ومصالحها ومواصلة علاقات حسن الجوار.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القانون والأعراف الدولية.