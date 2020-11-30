بعد 20 سنة من انخراطه في صفوفها.. إرهابي يترك منظمة بي كا كا

سلم إرهابي من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، نفسه لقوات الأمن التركية بعد 20 عاما من انخراطه في صفوف المنظمة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أن الإرهابي سلم نفسه في إطار جهود الإقناع المشتركة للاستخبارات والمديرية العامة للأمن والقيادة العامة للدرك بتنسيق مع الداخلية التركية.

وأضافت أن الإرهابي التحق بالمنظمة عام 2000، وعمل في سوريا في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن "وتيرة الانشقاقات في صفوف التنظيم الإرهابي متواصلة، جراء العمليات الناجحة لقوات الأمن ضده".

وبلغ عدد الإرهابيين ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إلى اليوم 216 عنصرا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.