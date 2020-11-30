تركيا تسجل 188 وفاة و31 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، الاثنين، 188 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و746.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحسب المعطيات، تم رصد 31 ألفا و219 إصابات بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المرضى إلى 500 ألف و865.

وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 5 آلاف و190.

كما تعافى 4 آلاف و485 إصابة، لتبلغ الحصيلة 404 آلاف و727.

وتم إجراء 176 ألفا و656 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 18 مليونا و592 ألفا و292.

وتعليقا على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، إلى الحاجة إلى مزيد من تدابير الوقاية.

وشدد على ضرورة التكاتف في مكافحة الفيروس، داعيا مواطني بلاده إلى دعم الكوادر الصحية في هذا الإطار.