بلدية طرابزون التركية تستعين بالذكاء الاصطناعي للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات

قامت بلدية ولاية طرابزون الواقعة شمال تركيا بتركيب شاشات رقمية مزودة بتقنية الذكاء الصناعي في محطات الحافلات، لكشف الذين لا يرتدون قناعاً واقياً وتحذيرهم. وبالرغم من غرابة هذا الإجراء إلا أنه اعتبر ضرورياً وسط تزايد عدد الحالات في البلاد.

وتصدر الشاشات الرقمية الجديدة التي ابتكرتها بلدية طرابزون الواقعة على البحر الأسود، رسالة تحذير مصحوبة بصورة منفّرةٍ للفيروس على مساحة الوجه المكشوفة للشخص الذي تظهر صورته على الشاشة.

وتعتمد السلطات التركية التي لم تقرر الإغلاق الكامل بعد، على وعي الناس بالحماية الذاتية من خلال ارتداء الأقنعة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة. وقد أصبح ارتداء الأقنعة الوجهية إلزامياً عند الخروج من المنزل في جميع أنحاء البلاد قبل بضعة أشهر. ومع ذلك لا يزال بعض الأشخاص يتحللون من ارتدائها أو يسحبونها باتجاه الذقن كاشفين أنوفهم مع أو بدون أفواههم.

ووصف "مراد زورلو أوغلو" رئيس بلدية طرابزون في بيان مكتوب له يوم الاثنين، تركيب الشاشات بأنه خطوة "فعالة للغاية". وقال: "أردنا رفع مستوى الوعي بين المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات جديدة في هذه الأيام، حيث زاد تأثير الفيروس المستجد مرة أخرى".

في غضون ذلك، جاء رد فعل الشارع متبايناً حيث قدّر الملتزمون بارتداء الأقنعة استخدام الشاشات، بينما قام الآخرون بسحب الأقنعة لالتقاط صور سيلفي أثناء ظهور صورهم على الشاشة، بدافع الفضول والمرح.