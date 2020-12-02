السلطات التركية توقف إرهابيا من "بي كا كا" مطلوبا للإنتربول

أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، إرهابيا من منظمة "بي كا كا" مدرجا في اللائحة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول"، في منطقة جيلان بينار، بولاية شانلي أورفة، جنوب شرق البلاد.

وبدأت فرق شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن شانلي أورفة، بمراقبة المتهم "م. ش. ك"، لقيامه بتنسيق عمليات تهريب عناصر "بي كا كا/ ك ج ك ـ ب ي د/ ي ب ك" من سوريا إلى تركيا، وتوفير أسلحة ومواد متفجرة وذخيرة للمنظمة الإرهابية.

واكتشفت الفرق لاحقا أن المتهم مطلوب للإنتربول بالنشرة الحمراء، ولكل من محكمة الصلح الثانية في شانلي أورفة، والمحكمة الجنائية الكبرى الـ27 في إسطنبول، بتهمة "الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وألقت فرق مكافحة الإرهاب والمخابرات القبض على المتهم إثر عملية نفذتها في ريف جيلان بينار، ومن ثم أُحيل إلى المحكمة، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق.