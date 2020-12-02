تركيا تبدأ المرحلة الأخيرة لإطلاق تركسات 5A و5B

أعلن وزير النقل والبنية التحتية أن تركيا وصلت إلى المرحلة النهائية لإطلاق نطاقات التردد الجديد للقمرين الصناعيين "تركسات 5A و5B".

جاء ذلك في تصريح عادل قره إسماعيل أوغلو، في "الجلسة التعريفية بهوائيات إرسال الاتصالات عبر القمر الصناعي تركسات 5B" التي تم تنظيمها، الأربعاء، في مقر "تركسات" بالعاصمة أنقرة.

وأفاد الوزير بأنه من المقرر دخول القمرين الصناعيين "تركسات 5A و5B" الخدمة عام 2021.

وأوضح أنه بعد تركسات 5A، سيتم في الربع الثاني من عام 2021، إطلاق القمر الصناعي تركسات 5B، الذي سيشكل علامة فارقة أخرى.

وأشار إلى أن القمر الصناعي تركسات 5B سيوفر خدمات "نطاقـ ك" عبر ثلاث "محطات بوابة أرضية" مختلفة.

وأضاف: "بدأت أعمال تركيب المحطات الأرضية في ولايات إزمير وأنقرة ووان".