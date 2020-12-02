معيتيق يثمن دور تركيا بوقوفها إلى جانب ليبيا في أزمتها

قال نائب رئيس الوزراء الليبي، أحمد معيتيق، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي وقفت بجوار بلاده في الفترات الصعبة التي تمر بها، معربًا عن شكره لأنقرة على هذا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، معيتيق، الثلاثاء، في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى حوارات المتوسط، بالعاصمة الإيطالية، روما.

وذكر أن "ليبيا تلقت دعما من عدة أماكن عندما تعرضت لهجوم من قبل داعش، لكن هذا الوضع تطور بشكل مختلف خلال هجوم الانقلابي خليفة حفتر وميليشياته على طرابلس في أبريل 2019".

وأضاف قائلا "لقد دعونا شركائنا لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا. كانت استجابة تركيا إيجابية. فقط تركيا على الساحة الدولية هي التي وقفت بجانبنا داعمة للحكومة الشرعية. نحن ممتنون لذلك".

وأوضح أن العلاقات التي تجمع بين بلاده وتركيا في المجالات الأمنية والعسكرية وكذلك الاقتصادية تسير بشكل جيد.

ولفت أن تحديد ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون أول 2021، "قصة نجاح مختلفة".