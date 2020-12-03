أردوغان يفتتح مبنى أوركسترا السيمفونية الرئاسية بأنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مبنى أوركسترا السيمفونية الرئاسية في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح قاعة الحفلات الموسيقية، أن حكومته تهدي تركيا مبنى يليق بعظمة أوركسترا السيمفونية الرئاسية.

وقال إن المبنى إلى جانب كونه تحفة معمارية حديثة سيغدو رمزا من رموز مدينة أنقرة، مؤكدًا أنه سيكون "أحد مظاهر الثراء الفني والثقافي لبلدنا، وسيقدم خدماته لشعبنا".

وأشار أن الحكومة أزالت صورة تركيا القديمة التي تميز بين شعرائها وكتّابها وفنانيها، وتفرق بين أبنائها بحسب ملبسهم والطراز الموسيقى الذي يسمعونه.

وأضاف: "خلال عهدنا تحررت تركيا من قيودها ليس فقط سياسيا واقتصاديا ودفاعيا، بل ثقافيا وفنيا وموسيقيا وأدبيا أيضا".