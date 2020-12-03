استشهاد جندي تركي وتحييد 6 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جندي في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذين حاولوا التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن القوات المسلحة التركية في منطقة "غصن الزيتون" أحبطت محاولة تسلل الإرهابيين إلى المنطقة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد جندي وتحييد 6 إرهابيين، فيما تواصل المسيّرات عملياتها بالمنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها لمدة 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.