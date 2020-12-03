تركيا تسجل 187 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تركيا، الخميس، 187 وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفًا، و316.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الصحة، حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وحسب المعطيات، تم تسجيل 32 ألفًا و381 إصابة بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المرضى إلى 520 ألفًا و167.

وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 5 آلاف و611، فيما كما تعافى 4 آلاف و190 شخصًا اليوم، لتبلغ حصيلة المتعافين 418 آلفًا و331.

وتم إجراء 187 ألفا و518 اختبارا للكشف عن كورونا اليوم، ليبلغ الإجمالي 19 مليونا و143 ألفا و746.

وتعليقا على المعطيات، أكد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، ضرورة العمل من أجل خفض عدد المصابين.

وأشار إلى أن الأماكن المغلقة والمزدحمة هي الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس بسهولة، مشددًا على أهمية تجاوز أشهر الشتاء بتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة.

ولفت إلى أن مكافحة الفيروس ممكنة من خلال البقاء بالمنازل.