وزير الصحة التركي: ننتظر أول دفعة من لقاح كورونا بعد 11 من ديسمبر

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن بلاده تنتظر وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الـ11 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان للوزير التركي، عقب انتهاء اجتماع المجلس العلمي التركي لمكافحة كورونا، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قوجة قائلا: "إذا كانت التطورات مثل ما نتوقع، فإن تركيا ستكون من بين أول الدول التي انطلقت في عملية التطعيم مبكرا".

وأضاف: "ننتظر وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى أنقرة بعد 11 ديسمبر".

وأشار إلى أنهم يخططون لإجراء عمليات التطعيم ضد كورونا على 4 مراحل، تمنح الأولوية في المرحلة الأولى لتطعيم العاملين في القطاع الصحي ثم بقية القطاعات وشرائح المجتمع بالتدريج .

وقال قوجة: "سيتم أولا إجراء الفحوصات اللازمة على جميع اللقاحات المستوردة إلى بلادنا من قبل مختبرات الصحة العامة ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية (TITCK)".