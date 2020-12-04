الانتهاء من بناء جدار أمني بين ولاية أغري التركية وإيران

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجمعة، انتهاء بناء جدار أمني بطول 81 كيلومترا بين ولاية أغري شرقي البلاد وإيران.

وبدأت تركيا قبل عامين عملية بناء الجدار، مع توجه إرهابيي "بي كا كا" من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد إلى الحدود الشرقية، بالتزامن مع تضييق الخناق عليهم بالمنطقة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال صويلو: "في إطار أنظمة الأمن المادي للحدود التي تنفذها وزارتنا، تم اليوم الانتهاء من بناء جدار الأمن البالغ طوله 81 كيلومترًا على حدودنا بين ولاية أغري (شرق) وإيران".

وأضاف: "نحن ممتنون لولاية أغري التي أوصلت المشروع إلى هذه المرحلة خلال عامين بالرغم من الظروف الجغرافية الصعبة للغاية، ولمؤسسة الإسكان التي ساهمت بشكل كبير في هذه المرحلة، وللمقاولين والمهندسين الذين عملوا بتفانٍ في تنفيذ المشروع، ولحراس الأمن الذين قضوا على تهديدات المنظمة الإرهابية".

وأرفق صويلو تغريدته بصور للجدار.

يشار أن طول الحدود بين تركيا وإيران يبلغ 560 كيلو مترا.