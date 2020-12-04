المجلس الأوروبي: نريد علاقة أكثر استقراراً مع تركيا ويمكن التنبؤ بها

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد ككل يريد إقامة علاقة أكثر استقرارًا مع تركيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، في بروكسل: "برأيي يجب أن تنتهي لعبة القط والفأر".

وأشار ميشيل إلى أن الاتحاد قدم مقترحاً إيجابياً لتركيا ومد يده لها، عقب مشاورات مكثفة حول العلاقات خلال قمة الزعماء التي عقدت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأردف :"ما حدث منذ أكتوبر ليس إيجابيا للغاية، ومنذ ذلك الحين شهدنا اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وبيانات معادية".

وتابع: "نريد علاقة أكثر استقراراً مع تركيا، ويمكن التنبؤ بها، لكننا لم نر تحركاً ايجابياً جاداً من تركيا" على حد تعبيره.

ورداً على سؤال هل سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 10-11 الجاري، قال: "بصفتي أوروبيا، أنا مع الحوار، يجب علينا الحوار لإدارة الأزمات وحلها".