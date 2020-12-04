المجلس التركي يعزي أذربيجان في شهداء الحرب الأخيرة مع أرمينيا

قدم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، تعازيه لأذربيجان والعالم التركي، في الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الأخيرة مع أرمينيا.

كما تمنى المجلس في تغريدة، الجمعة، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

وأضاف: "يقدم المجلس التركي تعازيه لأذربيجان ولكل العالم التركي، ويتمنى الشفاء للجرحى، والرحمة للشهداء البالغ عددهم ألفان و783، الذين ماتوا في سبيل الوطن خلال النضال المشروع الذي قادته الشقيقة أذربيجان لضمان وحدة أراضيها".

وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني أن ألفين و783 من جنودها، استشهدوا في الحرب التي بدأت في 27 أيلول / سبتمبر وانتهت في 10 تشرين الثاني / نوفمبر بتوقيع أرمينيا على اتفاق تعترف فيه بهزيمتها.

كما وقّع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على قرار بتخليد ذكرى شهداء معارك "قره باغ."

ومن المقرر في هذا الإطار، الوقوف دقيقة صمت، اليوم الجمعة الساعة 12 ظهرا، احتراما وتقديرا لأرواح الجنود الشهداء.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.